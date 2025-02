Ex-presidente da Alemanha, Horst Köhler, morre aos 81 anos

Horst Köhler, um ex-diretor do Fundo Monetário Internacional que se tornou um popular presidente alemão antes de surpreender o país ao renunciar abruptamente por conta de uma controvérsia relacionada a comentários sobre o exército do país, morreu na manhã deste sábado, 1º, em, Berlim, após uma curta e grave doença.

Köhler, que foi chefe de Estado de 2004 a 2010, tinha 81 anos. Antes de se tornar presidente, Köhler era pouco conhecido pela maioria dos alemães e estranho à política de primeira linha. Sua nomeação foi recebida pelo jornal de grande circulação diária Bild com a manchete "Horst Quem?"

No entanto, uma vez no cargo, ele conquistou altos índices de popularidade, algo que alcançou, em parte, ao se posicionar como um forasteiro em relação à elite política do país.

Em algumas ocasiões, ele se recusou a sancionar leis devido a preocupações constitucionais e nem sempre se fazia popular com o governo da chanceler Angela Merkel, cuja escolha foi para a presidência - um cargo em grande parte cerimonial, mas frequentemente visto como uma fonte de autoridade moral.

Köhler foi eleito antes de Merkel chegar ao poder, em um momento em que a Alemanha lutava para se adaptar a reformas no mercado de trabalho e cortes no estado de bem-estar social. Ele disse que os alemães não deviam se acomodar devido a conquistas passadas, e declarou estar "profundamente convencido de que a Alemanha tem força para mudar".

Em julho de 2005, Köhler concordou em dissolver o parlamento e conceder ao então chanceler em dificuldades, Gerhard Schröder, uma eleição antecipada incomum. Ele declarou que a Alemanha enfrentava "desafios gigantes" e que "nosso futuro e o futuro de nossos filhos estão em jogo".

Merkel assumiu o poder, mas quase perdeu uma enorme liderança nas pesquisas após suas falas sobre reformas mais profundas desagradarem os eleitores. Köhler também falou menos sobre mudanças econômicas nos anos seguintes e foi fortemente crítico dos mercados financeiros durante a crise bancária e econômica - descrevendo-os como um "monstro" que ainda não havia sido domado.

Em meio a críticas de que parecia ter pouco a dizer após ganhar um segundo mandato, Köhler renunciou de maneira dramaticamente abrupta em 31 de maio de 2010. Ele citou críticas sobre uma entrevista de rádio que deu após uma visita a tropas alemãs no Afeganistão.

Naquela transmissão, ele disse que para um país com a dependência de exportações da Alemanha, desdobramentos militares poderiam ser "necessários... a fim de defender nossos interesses, por exemplo, rotas comerciais livres".

Para muitos, isso foi interpretado como algo relacionado à impopular missão da Alemanha no Afeganistão, embora seu gabinete tenha dito mais tarde que ele estava se referindo às patrulhas antipirataria na costa da Somália.

Muitos se perguntaram se essa foi a verdadeira razão para a renúncia de Köhler, com críticos especulando que ele simplesmente havia se cansado da falta de apoio de Merkel - para quem sua renúncia foi um constrangimento.

Na política externa, Köhler foi elogiado por tentar chamar a atenção para as necessidades da África. Ele se tornou o segundo presidente alemão a discursar no parlamento de Israel, dizendo ao Knesset: "Curvo minha cabeça com vergonha e humildade diante das vítimas" do Holocausto. AP