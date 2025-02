Omar Aziz diz que PSD vai apoiar Alcolumbre, mas que tem 'arestas' a serem resolvidas

O senador Omar Aziz (PSD-AM), líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), disse há pouco que seu partido vai apoiar a candidatura do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para presidente do Senado em um gesto ao atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Aziz, disse, porém, que o partido ainda tem "arestas" a serem resolvidas com Alcolumbre.

"O PSD se reuniu no ano passado e, em uma decisão unânime, decidimos apoiar o seu candidato, em respeito ao presidente Rodrigo Pacheco, que escolheu Davi Alcolumbre para sucedê-lo. Esse foi o maior argumento que poderíamos usar neste momento", disse, em seu pronunciamento antes da votação neste sábado, 1º.

"Acompanhar a indicação do seu candidato (Davi Alcolumbre) para nós é esse respeito demonstrado. PSD vai apoiar Davi Alcolumbre. Já conversamos bastante, tem algumas arestas para serem acertadas. Hoje, até a votação, vamos conversar. Davi foi meu presidente uma vez e foi um grande presidente", completou.

Aziz defendeu os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e criticou o que chamou de "fundamentalistas" que estão no governo federal e impedem a produção mineral. Também disse que "não é com simples trocas" que será possível melhorar o governo.

"Podemos melhorar o governo, sim. Não é com simples trocas. Muita gente pede a cabeça do Padilha. Ele tem sido um grande ministro", declarou.

"Nenhum ministro da Fazenda, em uma democracia, precisando do Congresso para aprovar, aprovou tantas medidas econômicas como o atual governo. É uma semente que foi plantada. Tem muita reclamação. Mas o País através das leis aprovadas no Congresso, melhora a qualidade de vida da população brasileira, que está praticamente no pleno emprego, a procura é maior que a oferta, até porque muitos produtos perdemos na seca ou na chuva", completou.

"Hoje, o governo atende mais de 4 milhões com o Pé-de-Meia, e a discussão não é a ajuda aos estudantes, mas se houve ou não pedalada. Discussão vinda de cidadão que hoje está no TCU (Tribunal de Contas da União), que é um golpista. Golpista. Não vi nenhum senador aqui pedir impeachment do ministro do TCU, mas vai chegar o momento dele sim", afirmou ainda Aziz, durante a sessão para eleger o próximo presidente do Senado. Aziz não citou nenhum nome diretamente. O relator do processo sobre o Pé-de-Meia no TCU é o ministro Augusto Nardes.