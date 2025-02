Como Taiwan se prepara para um eventual ataque da China

Taiwan se prepara para uma possível guerra com a China, antecipando um ataque que envolveria incursões aéreas, bloqueio naval, guerra cibernética e interferência eletrônica. Especialistas em defesa, analistas de estratégia militar e políticos de alto escalão taiwaneses, ouvidos pelo Estadão, afirmam, porém, não enxergam, porém, a deflagração de uma guerra em curto prazo.

A ilha, crucial na produção global de semicondutores, tem fortalecido suas capacidades de defesa, incluindo a fabricação de equipamentos militares e o treinamento de civis, embora reconheça que tais medidas podem não ser suficientes contra o poderio militar chinês.

A disputa territorial entre China e Taiwan remonta a 1949, com Pequim considerando Taiwan uma província rebelde e Taipé mantendo uma postura de independência. A tensão aumentou sob a liderança de Xi Jinping, com a China intensificando pressões e manobras militares. Taiwan, por sua vez, busca reforçar sua defesa e resiliência, apesar das complexas relações econômicas e culturais com a China. Autoridades e especialistas taiwaneses enfatizam a importância de evitar o conflito, dada a potencial devastação econômica global e regional.

A estratégia de Taiwan inclui lidar com a guerra híbrida da China e manter a esperança de uma "unificação pacífica" como sinal de que Pequim pode evitar o uso da força. A tensão entre China e Taiwan tem escalado, com Pequim aumentando suas capacidades militares e encenando exercícios militares ao redor de Taiwan.