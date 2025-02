Pacheco: a despeito de divergências normais da democracia, convivência com a Câmara foi boa

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), agradeceu neste sábado, 31, a parceria com a Câmara dos Deputados durante sua liderança na Casa Alta e afirmou que, a despeito de divergências normais, o trato sempre foi "respeitoso e cordial". "Conseguimos entregar em conjunto diversos marcos legislativos de interesse do País", afirmou em entrevista coletiva antes da votação para o novo presidente do Senado.

Pacheco também agradeceu ao Executivo na pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ao Judiciário, citando o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. "Foram quatro anos muito marcantes, difíceis em alguns aspectos, mas com importantes realizações", disse.