Zoe Saldaña lamenta polêmica de Karla Sofía Gascón: - Me deixa muito triste

Zoe Saldaña quebrou o silêncio e se manifestou sobre as publicações polêmicas feitas por Karla Sofía Gascón entre 2020 e 2021 no X, antigo Twitter. Segundo informações do The Hollywood Reporter, a atriz comentou a controvérsia de sua colega de elenco de Emilia Pérez durante uma sessão de perguntas e respostas em Londres, na Inglaterra.

- Ainda estou processando tudo o que aconteceu nos últimos dias, e estou triste, declarou a artista.

Zoe lamentou a situação, dizendo que não concorda com as declarações feitas por Karla e que está triste com o ocorrido.

- Isso me deixa muito triste porque eu não apoio [isso], e não tenho nenhuma tolerância para nenhuma retórica negativa em relação a pessoas de nenhum grupo. Só posso atestar a experiência que tive com cada indivíduo que fez parte, que faz parte, deste filme, e minha experiência e minhas interações com eles foram sobre inclusão e colaboração e equidade racial, cultural e de gênero. E isso me entristece. Me entristece que estejamos tendo que enfrentar esse revés agora.

A intérprete de Rita Moro Castro no longa-metragem concluiu dizendo:

- Mas estou feliz que todos vocês estejam aqui e que ainda estejam aparecendo para Emilia porque a mensagem que esse filme tem é tão poderosa e a mudança que ele pode trazer para comunidades que são marginalizadas dia após dia é importante. E tudo o que posso atestar é que todos nós que nos unimos para contar essa história, nos unimos por amor, respeito e curiosidade, e continuaremos a espalhar essa mensagem. É tudo o que podemos dizer agora. Obrigada.