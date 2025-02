Rodrigo Bocardi se pronuncia sobre demissão da Globo: - Consciência tranquila

Na noite da última sexta-feira, dia 31, Rodrigo Bocardi se pronunciou pela primeira vez sobre a demissão da Globo, se referindo a ela como um grande susto. O jornalista, que era âncora do Bom Dia São Paulo, compartilhou um vídeo nas redes sociais falando sobre a saída da emissora.

Ao anunciar que Bocardi estava sendo desligado do quadro de funcionários, a empresa televisiva declarou que a decisão havia sido tomada após ele descumprir normas éticas. Quebrando o silêncio, o jornalista começou seu pronunciamento fazendo um agradecimento à Globo pelos 25 anos que passou trabalhando nela.

- E aí, pessoal, tudo bem? Sim, está tudo bem. Olha só, que dia hein! Eu quero compartilhar esse sentimento com vocês, está tudo bem. Eu não quis deixar passar tanto tempo para dar uma satisfação para vocês depois do grande susto de ontem. Vou fazer aqui um depoimento no improviso, da maneira que eu gosto, sem texto, sem nada, para agradecer. Agradecer a TV Globo, 25 anos? Um quarto de século. Quanto aprendizado, quanta oportunidade. A gente fez muita coisa, a gente chorou, a gente sorriu, a gente se divertiu, a gente ficou de mau humor, a gente fez tudo isso. E o principal: a gente conseguiu construir essa conexão.

Em seguida, reflete sobre o tempo em que passou como contratado da empresa, alega ter seguido sempre com os mesmos princípios e fiz estar com a consciência tranquila.

- Uma conexão crescente, forte, potente, né?! De todos os dias de interação, de respeito, de carinho comigo, que eu só agradeço. Isso é especial. E de crítica e cobrança. E eu tentando ser a voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes muitas vezes, não agradando a todos. Mas eu quero dizer para vocês que nesse período, eu atuei da mesma forma. 25 anos com os mesmos princípios, então é isso que deixa a minha consciência tranquila. Bem tranquila.

Bocardi diz aos seguidores que fará mais aparições nas redes sociais:

- Quero dizer para vocês que vou aparecer mais vezes por aqui, a gente vai se falar mais, a gente está junto, não tem essa. E quem sabe também em outros lugares, dizendo: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser o quê? Tem um futuro bonito aí, temos muitos caminhos para percorrermos juntos.

Ele finaliza enviando novamente fazendo um agradecimento e enviando um recado ao Bom Dia São Paulo.

- Fiquem bem, aceitem essa minha tranquilidade, o agradecimento a vocês e o agradecimento à TV Globo. Boa sorte ao Bom Dia São Paulo, que continue sendo a potência que sempre foi e a gente se vê. Final de semana está chegando, curtam da mesma forma que eu vou curtir. E amanhã, já sabe né?! Durma até acordar.