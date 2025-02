Bia Haddad desiste do WTA 500 de Abu Dabi por lesão para estar 100% em Doha

Bia Haddad Maia, número 16 do mundo e principal representante do Brasil no tênis feminino, anunciou sua desistência do WTA 500 de Abu Dabi devido a uma inflamação no ombro. A decisão foi tomada para evitar um agravamento da lesão e permitir uma recuperação completa antes de retornar ao circuito. A brasileira pretende voltar às quadras no WTA 1000 de Doha, que começa no dia 10 de fevereiro, e também está confirmada para o WTA 1000 de Dubai na semana seguinte.

A ausência na competição significa que Bia perderá 185 pontos no ranking da WTA, mas ainda assim deve permanecer entre as 20 melhores do mundo. A brasileira já teve um desempenho expressivo em Abu Dabi no ano passado, quando chegou às semifinais após vencer Ons Jabeur, então número 6 do ranking. No entanto, optou por não arriscar sua condição física nesta edição, priorizando uma recuperação segura para os desafios da temporada.

Antes da decisão de desistir, Bia demonstrou entusiasmo com a possibilidade de competir em Abu Dabi novamente. "Eu tive algumas batalhas inesquecíveis em Abu Dhabi e estou ansiosa para voltar em fevereiro. Já estive em duas semifinais e espero poder ir ainda mais longe desta vez", declarou a brasileira na época. No entanto, a inflamação no ombro a fez mudar os planos.

Apesar de não ter Bia Haddad, o torneio contará com grandes nomes, a exemplo de Daria Kasatkina, número 11 do mundo, e Paula Badosa (10ª). Belinda Bencic, ex-número 4 da WTA, também está de volta após período de pausa por causa da maternidade.

PRÓXIMOS PASSOS DE BIA

Após alcançar a terceira rodada do Aberto da Austrália, Bia busca manter sua evolução e garantir bons resultados nos torneios do Oriente Médio. Seu principal foco agora é recuperar-se totalmente para competir em alto nível Nos próximos dias, a tenista deve retomar gradualmente os treinamentos para estar pronta para os desafios em Doha e Dubai.

Com um calendário exigente pela frente, a brasileira adota uma estratégia cautelosa para preservar sua condição física e seguir competitiva entre as principais tenistas do mundo. Seu objetivo é se manter no topo e brigar por grandes conquistas ao longo da temporada, apostando na preparação adequada para voltar ainda mais forte às quadras.