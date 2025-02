Neymar Jr. surge em público pela primeira vez com os três filhos

Durante a festa realizada para celebrar o retorno de Neymar Jr. ao Santos, o jogador de futebol contou com a presença de familiares e amigos. Na Vila Belmiro, o jogador de futebol posou pela primeira vez em público com seus três filhos.

O primogênito do craque é Davi Lucca, nascido do antigo relacionamento com Carol Dantas. Depois, ele teve Mavie ao lado de Bruna Biancardi. Helena chegou como a caçulinha, nascida da relação com Amanda Kimberlly. Em um vídeo compartilhado no perfil oficial do time de futebol, Neymar surge sorridente ao lado não apenas de seu trio de herdeiros, mas também do restante da família.

No registro, o atleta fica Helena no colo, enquanto Bruna, que está esperando sua segunda filha com o jogador, segura Mavie. Neymar Pai abraça Davi Lucca e Rafaella Santos, irmã do craque. Por fim, Nadine Gonçalves, mãe do Menino da Vila, completa o registro.

E não parou por aí! O Santos ainda exibiu uma série de cliques encantadores de Neymar, Bruna e Mavie juntinhos vestindo a camisa do clube alvinegro praiano. Neles, a influenciadora aparece exibindo a barriguinha de grávida.