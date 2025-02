Rodrigo Bocardi se manifesta após demissão da Globo: 'consciência tranquila'

Rodrigo Bocardi se manifestou pela primeira vez após a Globo anunciar seu desligamento da emissora por "descumprir normas éticas".

Na noite desta sexta-feira, 31, o jornalista publicou um breve vídeo nas redes sociais onde disse estar com a "consciência tranquila" e que atuou durante os 25 anos na emissora com os mesmos princípios. Ele agradeceu a Globo pelo período e disse estar se sentindo bem.

Com a saída de Bocardi do Bom Dia São Paulo, Sabina Simonato assumiu a apresentação do telejornal matinal de forma interina.