Avião de pequeno porte cai logo após decolar na Filadélfia e provoca incêndio em casas

Um avião de pequeno porte caiu segundos após decolar na noite desta sexta-feira, 31, na Filadélfia, Pensilvânia (EUA), e provocou um incêndio massivo logo após a explosão ao se chocar com o chão. Duas pessoas estavam a bordo da aeronave, e há pessoas feridas em solo, disse a polícia local para a emissora CBS News.

O avião estava indo da Filadélfia para Springfield, Missouri, saindo do Aeroporto Nordeste da Filadélfia. Dados de voo mostraram a aeronave decolando do aeroporto às 18h06 e desaparecendo do radar cerca de 30 segundos depois, após subir a uma altitude 487 metros.

Relatos indicam que a aeronave caiu no nordeste da Filadélfia, perto de um shopping, o Roosevelt Mall. O acidente aconteceu por volta das 18h no horário local (20h no Brasil).

Em imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais, é possível ver um clarão iluminando o céu após o momento da queda. Não está claro se as pessoas que estavam a bordo do avião foram ejetadas ou conseguiram escapar.

Um incêndio começou logo após o acidente em casas nas proximidades, bem como algumas lojas do shopping, pegaram fogo, segundo a CBS. Uma equipe massiva de bombeiros foi acionada para o local. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse que está oferecendo "todos os "recursos".

O local do acidente fica a menos de 5 quilômetros do Aeroporto Northeast Philadelphia, que atende principalmente jatos executivos e voos fretados. O escritório de gerenciamento de emergências da Filadélfia disse que houve um "grande incidente" no local do acidente e que as estradas estão fechadas na área.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, que investiga acidentes aéreos, disse que estava reunindo informações sobre o incidente. A Administração Federal de Aviação dos EUA não tinha detalhes imediatos sobre o acidente.

A queda da aeronave de pequeno porte ocorre dois dias após 67 pessoas morrerem em um outro acidente aéreo, em Washington D.C., quando um jato comercial e um helicóptero do Exército americano colidiram no céu.