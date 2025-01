Netflix cancela 'Sandman' após acusações contra Neil Gaiman

A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 31, que a segunda temporada de Sandman será a última. O cancelamento da produção vem após acusações de abuso sexual contra Neil Gaiman, autor das HQs que originaram a série.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o showrunner de Sandman, Allan Heinberg, afirmou que a decisão veio após uma decisão da produção, que avaliou que a história do protagonista, Sonho, contada nos quadrinhos seria suficiente para apenas mais uma temporada. "A série Sandman sempre foi focada exclusivamente na história de Sonho", disse.

Neste mês, a revista New York Magazine publicou uma série de relatos de mulheres que acusam Gaiman de abuso sexual. Segundo as vítimas, o autor teria praticado atos violentos e sem consentimento.

Ele voltou a negar as acusações em um texto publicado em seu blog. "Algumas das histórias horríveis que estão sendo contadas agora simplesmente nunca aconteceram, enquanto outras foram tão distorcidas do que realmente aconteceu que não têm relação com a realidade. Estou preparado para assumir a responsabilidade por quaisquer erros que cometi. Não estou disposto a virar as costas para a verdade, e não posso aceitar ser descrito como alguém que não sou, e não posso e não vou admitir ter feito coisas que não fiz", disse.

A segunda temporada de Sandman foi confirmada em 2022. Ainda não há data de estreia oficial, mas a segunda parte da produção será lançada ainda este ano.