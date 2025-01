Indicador de incerteza da FGV sobe em janeiro ao maior nível desde julho de 2022

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) aumentou 1,5 ponto na passagem de dezembro para janeiro, para 116,9 pontos, maior nível desde julho de 2022, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o indicador subiu 4,0 pontos.

"O Indicador de Incerteza Econômica acumula alta superior a 10 pontos nos últimos três meses, influenciado pelo cenário fiscal e pela amplificação das incertezas externas em janeiro. No front doméstico, há incertezas quanto à política fiscal e com relação aos rumos da inflação; no front internacional, as economias aguardam a definições relevantes por parte dos Estados Unidos nesses primeiros dias de governo Trump", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

"No mês, a alta foi determinada pelo componente de Mídia, enquanto o componente de Expectativas caminhou em sentido contrário, refletindo um maior consenso sobre a trajetória da taxa de juros nos próximos meses", completou Gouveia.

O componente de Mídia subiu 3,5 pontos, para 116,7 pontos, contribuindo com 3,1 pontos para o IIE-Br do mês. O componente de Expectativas caiu 7,1 pontos, para 110,6 pontos, contribuindo com -1,6 ponto para o índice de janeiro.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.