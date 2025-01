Santos oficializa contratação de Neymar: 'O príncipe está de volta'

O Santos oficializou a contratação do atacante Neymar nesta sexta-feira ao divulgar um vídeo nas redes sociais anunciando o retorno do atacante ao futebol brasileiro e à Vila Belmiro. Principal reforço para a temporada 2025, o craque compartilhou a postagem feita pelo clube onde ele aparece vivendo grandes momentos com a camisa santista.

O vídeo tem início com os refletores do estádio santista sendo acesos, um trono vago no centro do campo e Neymar ainda menino nas categorias de base. Em forma de narrativa, o astro conversa com Pelé sobre esse reencontro.

"Oi Rei, quanta saudade! Eu era um menino quando cheguei aqui cheio de sonhos pela frente. A Vila Belmiro me acolheu e foi nela que cresci e fui feliz. O Santos me revelou para o mundo, mas o meu coração nunca deixou de ser alvinegro", disse Neymar, no vídeo.

O atacante exalta os momentos de glória que viveu no time profissional, onde despontou para o cenário nacional como o grande craque do futebol brasileiro. "Lembro de tudo que vivi com vocês. Uma lembrança que não quero só lembrar, mas quero voltar a viver. E quero voltar a viver com vocês, como sempre foi", diz a narração com a voz de Neymar.

Ao final da mensagem, Neymar volta a se referir a Pelé e coloca o seu retorno como uma "missão". "Rei Pelé, seu pedido é uma ordem. O trono e a coroa, esses vão continuar sendo seus, porque você é eterno. Mas a 10, ah, vai ser uma honra vestir esse mando sagrado, que representa tanto para o Santos e para o mundo. Prometo fazer de tudo para continuar honrando o seu legado, Rei."

Por fim, o craque utiliza a promessa de retornar ao clube feita quando se transferiu para o Barcelona para finalizar a mensagem para a torcida santista. "Eu vou, mais eu volto. Vocês se lembram né, o príncipe está de volta."