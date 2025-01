Resposta do Canadá às tarifas de Trump será deliberada, firme e imediata, diz premiê

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que o país está "em um momento crítico" e esperando por "tempos difíceis" devido à iminente imposição de tarifas pelos Estados Unidos e garantiu que os canadenses estão prontos para responder, caso as tarifas prometidas pelo presidente Donald Trump sejam aplicadas a partir deste sábado, dia 1ª. "Qualquer resposta do Canadá às tarifas será deliberada, firme e imediata."

"Não é o que queremos, mas se ele Trump avançar, agiremos", acrescentou. "Eu não vou minimizar a situação. Nossa nação pode ter que enfrentar tempos difíceis nos próximos dias e semanas. Eu sei que os canadenses podem estar ansiosos e preocupados. Quero que saibam que o governo federal está ao lado deles", completou Trudeau.

O premiê do Canadá também destacou que, caso o país precise agir contra as políticas de Trump, não desistirá até que todas as tarifas sejam definitivamente removidas. "Tudo está em pauta. Se forem necessárias medidas retaliatórias, tudo o que fizermos será justo em todo o país", pontuou.