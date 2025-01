Inmet emite alerta laranja para perigo de chuva em 13 Estados brasileiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para perigo de chuva até 100 mm/dia e ventos intensos até 100 quilômetros por hora até a manhã deste sábado, dia 1º, para cidades de ao menos 13 Estados brasileiros, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estavam anteriormente com alerta vermelho. Segundo o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja Estados que podem ser afetados:

- Amazonas

- Rondônia

- Mato Grosso

- Amapá

- Pará

- Goiás

- Mato Grosso do Sul

- São Paulo

- Rio de Janeiro

- Minas Gerais

- Tocantins

- Maranhão

- Paraná

Chuva volumosa atinge principalmente o Sudeste

O fenômeno chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que aumenta o risco de chuva persistente e volumosa, terá atuação sobre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais pelo menos até o próximo domingo, 2, conforme informou anteriormente a Climatempo. Na cidade de São Paulo, há risco para elevado volume de chuva nos próximos dias com possibilidade de alagamentos.

Ainda de acordo com o Inmet, há outros alertas na cor amarela para chuvas intensas pelo País, como é o caso de Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste e do Sul do Brasil. Esse aviso também vale até este sábado.

Cidade de São Paulo

No decorrer da tarde desta sexta-feira, 31, as instabilidades voltam a ganhar força na capital paulista e retornam as condições para chuvas na forma de pancadas mais generalizadas, que podem se estender para o decorrer da noite e próxima madrugada, segundo o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A previsão é de tempo instável no fim de semana.

"Alerta-se para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que em conjunto com o solo encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, inundações, queda de árvores e deslizamentos de terra na Grande São Paulo", acrescenta o CGE.

Conforme a Meteoblue, há expectativa de chuva forte até segunda-feira, 3. A partir de quarta-feira, 5, com volume menor, as temperaturas também começam a subir e a máxima atinge os 30ºC.

- Sexta-feira: entre 21ºC e 25ºC;

- Sábado: entre 21ºC e 24ºC;

- Domingo: entre 20ºC e 25ºC;

- Segunda-feira: entre 20ºC e 25ºC.