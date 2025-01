Criminosos roubam seis Porsches de estacionamento na zona sul de SP

Seis automóveis Porsche foram furtados de dentro de um estacionamento, na madrugada de quinta-feira, 30, na Vila Funchal, na zona sul de São Paulo. Juntos, os veículos são avaliados em mais de R$ 3 milhões. Quatro deles foram recuperados pela Polícia Civil na madrugada desta sexta-feira, 31, após serem localizados em diferentes bairros da capital. A polícia investiga o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os carros de luxo estavam em um estacionamento da Rua Funchal, reservado para um evento. A Vila Olímpia concentra escritórios de grandes empresas, casas noturnas de luxo e comércios de alto padrão. Os furtos aconteceram entre 1h e 5h.

Imagens da câmera do estacionamento postadas em redes sociais mostram quando um suspeito entra no local e parece escolher um veículo. A pessoa, com o rosto descoberto, pega a chave que está sobre o pneu dianteiro do Porsche, desliga o alarme e sai com o carro. Nos estacionamentos, é uma prática comum deixar a chave do veículo sobre o pneu da frente.

Conforme a SSP, a Polícia Civil localizou quatro dos seis veículos furtados por meio do sistema de rastreamento. Os Porsches foram apreendidos em ruas dos bairros de Santo Amaro, Jabaquara, Planalto Paulista e Vila Congonhas.

A ocorrência foi apresentada no Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). Conforme a pasta, as diligências prosseguem para localizar os demais veículos e identificar a autoria do crime.