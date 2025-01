ExxonMobil tem queda no lucro para US$ 7,61 bilhões no 4º trimestre de 2024

A ExxonMobil teve lucro líquido de US$ 7,61 bilhões no quarto trimestre de 2024, um pouco abaixo do ganho de US$ 7,63 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 31. O lucro por ação da maior petrolífera dos Estados Unidos entre outubro e dezembro foi de US$ 1,72, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,64.

Já a receita da Exxon no trimestre apresentou queda anual de 1,1%, a US$ 83,43 bilhões, mas também superou o consenso da FactSet, de US$ 86,33 bilhões.