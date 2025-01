Dólar sobe, após hesitar, em meio à disputa da Ptax, dados locais e tarifas

O dólar à vista sobe na manhã desta sexta-feira, 31, após perder força de forma pontual. O mercado de câmbio opera sob pressão técnica em dia de formação da Ptax do fim de janeiro, após queda acumulada pelo dólar de 5% em janeiro. E reage também à valorização externa dos juros dos Treasuries e da divisa americana.

Os agentes de câmbio olham também o déficit primário do setor público consolidado de R$ 47,553 bilhões em 2024, um pouco menos negativo do que a mediana do Projeções Broadcast (-R$ 48,80 bilhões). Já a taxa de desocupação no Brasil ficou em 6,2% no trimestre encerrado em dezembro, equivalente ao teto das previsões de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 5,9% e 6,2%, com mediana de 6,0%.

O mercado também digere as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a Selic está em um "patamar que desacelera a economia". "Se você já está com Selic muito restritiva, remédio em excesso pode ser contraproducente", disse o ministro.

Após o presidente Lula não se comprometer com novas medidas de contenção de gastos, Haddad afirmou que a revisão do Orçamento é uma atividade rotineira e Lula sabe que mudanças de rota podem ser necessárias.

Ele também estimou uma queda no crescimento do PIB de 3,5% para 2,5% em 2025. Após a elevação da Selic a 13,25% na quarta, sem indicar os próximos passos após nova alta contratada de 1pp para março, o mercado coloca em xeque a continuidade do ciclo de aperto a partir de maio.

Na noite de quinta-feira, 30, o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou tarifa de 25% aos produtos do México e Canadá a partir de amanhã e fez novas ameaças à China e também de taxar em 100% as importações dos Brics se tentarem substituir o dólar em suas relações comerciais. A Rússia disse que não houve conversas sobre criar moeda comum dos Brics.

A advertência coloca o governo brasileiro em uma sinuca de bico, à medida que o País assumiu a presidência do grupo em 1º de janeiro, com mandato até o final do ano. O governo local será responsável por organizar e coordenar as reuniões do grupo e também definir as prioridades da agenda até julho, para quando está prevista a cúpula com os chefes de Estado, no Rio de Janeiro.

No fim da manhã desta quinta, o presidente Lula afirmou que se Trump taxar produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar americanos, sem citar a ameaça aos Brics, feita nos primeiros dias do governo Trump e reiterada à noite. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considera que "não faz o menor sentido" os Estados Unidos sobretaxarem os produtos vindos do Brasil, já que, segundo ele, os dois países apresentam hoje uma balança comercial "equilibrada".

A agenda desta sexta traz uma série de dados econômicos, incluindo pesquisas sobre a inflação PCE dos EUA (10h30) e da Alemanha (10h), e a participação em evento da diretora do Federal Reserve (Fed) Michelle Bowman (10h30), dois dias após o BC americano decidir deixar seus juros inalterados. Mais cedo, as vendas no varejo alemão decepcionaram com uma inesperada queda.

Às 9h49, o dólar à vista subia 0,31%, a R$ 5,8707. O dólar futuro para março, mais negociado a partir de hoje, recuava 0,03%, a R$ 5,9020.