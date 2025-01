Conta de Jair Bolsonaro na rede social X é hackeada

A conta do ex-presidente Jair Bolsonaro na rede social X foi hackeada nesta quinta-feira, 30. A informação é do filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, que publicou a informação também nas redes sociais. O assessor e advogado o ex-presidente Fábio Wajngarten também confirmou a invasão, a segunda em poucos dias, segundo ele.

"Todos os métodos de segurança foram aperfeiçoados e novamente a conta do Presidente @jairbolsonaro

foi hackeada. Em contato com o X para restabelecimento da normalidade. Pelo jeito, as únicas coisas invioláveis no mundo são as caixinhas de Sucrilhos. Logo informamos quando retornarmos com a conta normalizada", reclamou Carlos Bolsonaro no X.

Já Fábio Wajngarten pediu que a Polícia Federal investigasse as invasões e que revelasse os nomes dos envolvidos.

"As redes sociais do Presidente @jairbolsonaro são ativos estratégicos e de propriedade exclusivamente dele. O "hackeamento" delas fere o princípio democrático tal qual a censura das mesmas. Para piorar, é a segunda vez em poucos dias. Caberia, como sugestão, que a Nobre Polícia Federal iniciasse uma profunda investigação para localizar e prender todos os criminosos. Se quisesse inclusive vazar alguns nomes dos já envolvidos seria bem útil também", afirmou.

Na noite desta sexta, uma postagem na rede hackeada de Bolsonaro anunciava a chegada ao mercado da "criptomoeda da liberdade". A postagem incluía uma foto de Bolsonaro ao lado de Donald Trump, e foi apagada minutos depois.