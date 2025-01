Manchester United garante vaga nas oitavas da Liga Europa; Roma avança e vai jogar playoffs

O Manchester United está garantido nas oitavas de final da Liga Europa. O time inglês visitou o Steua Bucareste nesta quinta-feira e derrotou o rival por 2 a 0, em jogo válido pela última rodada da fase de classificação da Liga Europa. Com o resultado, o time inglês chegou aos 18 pontos e assegurou a terceira colocação. A Roma, que viveu o drama de ser eliminado do torneio, também fez a sua parte. Ao bater o Eintracht Frankfurt por 2 a 0, o time italiano somou 12 pontos e obteve o 15º lugar.

Classificado de forma antecipada entre os oito primeiros, a Lazio vai ter a companhia de mais sete equipes. Além do United, passaram o Athletic Bilbao, o Tottenham, o Eintracht Frankfurt, o Lyon, o Olympiacos e o Rangers.

Entre as 16 equipes classificadas para os playoffs (que serão os oito confrontos de mata-mata envolvendo os times classificados entre a nona e a 24ª posição) estão o Bodo/Glimt, Anderlecht, Steua Bucareste, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, Midtjylland, Union St. Gilloise, AZ Alkmaar, PAOK, Twente e Fenerbahçe. Os duelos da próxima fase serão definidos após a realização de sorteio.

MANCHESTER GARANTE VAGA FORA DE CASA

Jogando como visitante, o Manchester adotou uma postura cautelosa para não ser surpreendido pelo Steua Bucareste. Com um sistema de marcação eficiente, definiu a disputa em 2 a 0 com dois gols no segundo tempo.

Após um primeiro tempo de poucas emoções, o jogo ganhou intensidade na volta do intervalo. O time inglês apertou o ritmo e acertou a trave do Steua duas vezes nos dez primeiros minutos. Tamanha pressão acabou resultado em gol dos visitantes. Aos 14, Mainoo cruzou e Dalot estufou a rede para fazer 1 a 0.

Destaque da partida na etapa final, Mainoo aproveitou chance na área e definiu o confronto fazendo o segundo gol dos ingleses e garantindo a vitória na casa do Steua Bucareste.

ROMA VENCE E GARANTE VAGA NOS PLAYOFFS

Com uma campanha bastante irregular e somando apenas nove pontos em sete rodadas, a Roma entrou em campo sob risco de eliminação. No entanto, jogando um futebol mais solto na etapa final, os italianos venceram o Eintracht Frankfurt por 2 a 0 se garantiram nos playoffs.

Na etapa inicial, porém, quem esteve perto de abrir o placar foi a equipe visitante. Aos 21, após cruzamento da esquerda, Hugo Larsson cabeceou na pequena área e obrigou o goleiro da Roma a uma difícil defesa.

Mas os anfitriões também estiveram perto de balançar a rede. Mancini subiu mais do que a zaga e, de cabeça, acertou a trave, aos 36. Sete minutos depois, saiu o primeiro gol dos anfitriões. Mancini apoiou pelo lado direito e fez um cruzamento na medida para a conclusão de Angelino, que pegou de primeira: 1 a 0.

No segundo tempo, Shomurodov recebeu lançamento de Matias Soule e só tirou do goleiro para fazer 2 a 0 e garantir a vaga nos playoffs da competição europeia.

Confira os jogos desta quinta-feira da última rodada da fase de classificação da Liga Europa:

Roma 2 x 0 Eintracht Frankfurt

Ajax 2 x 1 Galatasaray

Anderlecht 3 x 4 Hoffenheim

Athletic Bilbao 3 x 1 Viktoria Plzen

Dínamo Kiev 1 x 0 RFS

Midtjylland 2 x 2 Fenerbahçe

Twente 1 x 0 Besiktas

Steua Bucareste 0 x 2 Manchester United

Ferencvaros 4 x 3 AZ Alkmaar

Lyon 1 x 1 Ludogoretz Razgrad

Maccabi Tel Aviv 0 x 1 Porto

Nice 1 x 1 Bodo/Glimt

Olympiakos 3 x 0 Qarabag

Rangers 2 x 1 Union St. Gilloise

Real Sociedad 2 x 0 PAOK

Braga 1 x 0 Lazio

Slavia Praga 2 x 2 Malmo

Tottenham 3 x 0 Elfsborg