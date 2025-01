Jaques Wagner diz que Lula deveria 'conversar mais com as pessoas'

O líder do governo no Senado Federal, Jaques Wagner (PT), avaliou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deveria 'conversar mais com as pessoas' no atual mandato. A declaração foi dada durante entrevista à Globonews nesta quinta-feira, 30. "Eu acho que ele vai se dedicar mais (a isso) nestes dois anos agora", disse.

"Essa é a força dele. Ele consegue galvanizar. Quando ele conversa, acaba tirando muito ruído", continuou o senador. "Talvez ele não esteja com a mesma disponibilidade que ele teve em 2003. São 20 anos. Teve prisão, teve acidente, teve casamento novo. São momentos diferentes do 'ser humano Lula'." Hoje, o presidente Lula deu entrevista coletiva de imprensa no Palácio do Planalto e prometeu realizar mais conversas assim com jornalistas.

Questionado sobre a declaração do presidente do PSD, Gilberto Kassab, cujo partido possui três ministérios no governo federal - Agricultura e Pecuária, Minas e Energia e Pesca e Aquicultura - de que o petista não se reelegeria em 2026 se a eleição fosse hoje e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) é "fraco", o senador disse que considerou essa uma fala "mal colocada" e "desnecessária".

"Em minha opinião, não tem nenhum plano B. Para mim, o plano é ele", declarou. "Se chegar em 2026 e ele estiver com algum problema de saúde, pode ser que ele decline, mas por enquanto não vejo isso."