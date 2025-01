Bruna Biancardi desabafa sobre ataques às filhas: 'Não é normal, é cruel'

Bruna Biancardi usou suas redes sociais para desabafar sobre os ataques que suas filhas e o enteado, Davi Lucca, vêm sofrendo na internet. A influencer, que está grávida da segunda filha com Neymar Jr., afirmou que a situação tem ultrapassado todos os limites.

"Estou sendo mal interpretada por quem não sabe o que está acontecendo. Eu não estou falando sobre ataques a mim. Sinceramente, eu nem ligo para o que falam de mim. Estou falando sobre ataques que as crianças vêm sofrendo. Isso já passou de todos os limites! Não é normal, é cruel", declarou Bruna nos stories do Instagram.

Mais cedo, a modelo já havia feito um apelo pedindo o fim das mensagens de ódio e ressaltou que não compactua com ataques contra outras pessoas ou crianças. Em meio à repercussão, Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha mais nova de Neymar, também se pronunciou sobre o caso.

No X (antigo Twitter), Amanda repudiou as ofensas e lembrou que esses ataques podem configurar crime. Ela também esclareceu sua relação com o jogador e garantiu que nunca impediu Neymar de visitar a filha. "Já passou da hora de vocês entenderem que isso foi longe demais. Cada família tem sua vida e está seguindo o seu caminho", escreveu.

Tanto Bruna quanto Amanda reforçaram o pedido pelo fim das hostilidades, destacando que as crianças não devem ser envolvidas em conflitos virtuais. "Sexualização de menor, calúnia, difamação e racismo? pelo amor de Deus, gente, chega!", concluiu Amanda.