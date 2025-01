Diego Hypólito confessa que teve disfunção erétil antes de entrar no BBB25 por conta do nervosismo: - Não subia

Diego Hypólito fez uma confissão íntima que arrancou uma gargalhada de Vitória Strada no BBB25. Durante a festa que aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 29, o ginasta contou à atriz que sofreu com a ansiedade pelo reality enquanto se preparava para entrar na casa mais vigiada do Brasil, o que causou um problema sexual.

Em certo momento da noite, a atleta disse à sister que antes do programa teve disfunção erétil.

- O meu p***o não subia!

Vitória não conseguiu se conter e caiu na risada com a declaração para lá de inesperada do brother. Ela chegou a brincar:

- A culpa é do BBB.

E Diego completou:

- Juro pra você. Meu p***o não subia de jeito nenhum. Meu nervosismo tava tão grande?