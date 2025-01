Comcast tem lucro de US$ 4,78 bilhões no 4º tri, mas reporta perda de 139 mil clientes

A Comcast anunciou um lucro líquido de US$ 4,78 bilhões, ou US$ 1,24 por ação, no quarto trimestre de 2024, superando os resultados do mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30. Com ajustes, o lucro foi de US$ 0,96 por ação, abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 1,04 por ação.

A receita teve aumento anual de 2,1% no trimestre, a US$ 31,92 bilhões, superando as previsões dos analistas, que estimavam US$ 30 bilhões.

O crescimento foi impulsionado pelos ganhos de receita com o streaming Peacock e o setor de estúdios.

O Peacock registrou um aumento de 28% na receita, alcançando US$ 1,3 bilhão no trimestre.

Já a receita dos parques temáticos da NBCUniversal permaneceu estável em US$ 2,37 bilhões.

No entanto, a Comcast reportou a perda de 139 mil clientes de banda larga domésticos no trimestre, um número maior do que o previsto pela empresa em dezembro e bem acima das 94,7 mil perdas estimadas pelos analistas, de acordo com dados da FactSet.

Devido à perda de clientes de banda larga acima do esperado, as ações da Comcast caíam 12,53% às 14h30 (horário de Brasília).