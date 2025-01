Proposta de rede popular de abastecimento não está em discussão, diz presidente da Conab

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, afirmou que a proposta da criação de uma rede popular de abastecimento para regiões periféricas não está em discussão no governo. "Não tem debate sobre isso", disse Pretto a jornalistas após reunião com a equipe econômica, e com os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário no Ministério da Fazenda sobre a inflação de alimentos.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a proposta foi apresentada pela Conab e tinha o aval do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

A ideia era criar uma rede popular de abastecimento onde o preço dos alimentos é avaliado como alto para diminuir a distância da produção de alimentos e levar esses alimentos para as redes mais afastadas e carentes.

Um modelo piloto de sacolões populares estava sendo estudado em Belém (PA).

A medida, entretanto, foi descartada pela Casa Civil. Na última semana, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que nenhuma medida como a criação de uma rede estatal de alimentos foi discutida no Executivo, nem sequer colocada em debate nas reuniões no Palácio do Planalto.