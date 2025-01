Bolsas da Europa fecham em alta, com corte de juros do BCE e perspectivas de novas reduções

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 30, impulsionadas pelo corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) de 25 pontos-base, e as perspectivas de que as taxas seguirão caindo na região. A visão foi reforçada pelos comentários da presidente da autoridade, Christine Lagarde, em coletiva de imprensa após o anúncio da decisão.

Além disso, a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) de uma série de economias da região, incluindo da própria zona do euro, mostrou estagnação, o que reforça o apelo por novos cortes de taxas. Neste cenário, em Frankfurt, o DAX renovou seu recorde histórico.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,89%, a 538,99 pontos.

No quarto trimestre de 2024, o PIB alemão encolheu 0,2% ante os três meses anteriores, enquanto o francês caiu 0,1% e o italiano ficou estável, todos resultados abaixo das expectativas.

O PIB da zona do euro ficou estável no quarto trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, resultado que frustrou a expectativa de analistas, que previam alta de 0,1% no período. O PIB estagnado mostra que a fraqueza econômica no bloco continua generalizada e não há perspectivas para uma recuperação imediata, de acordo com o ING. Diante da leitura, o banco holandês sugere que o BCE continue flexibilizando a política monetária.

O corte nos juros anunciado pelo BCE nesta quinta-feira mostra que o BC europeu deve realizar mais reduções nos próximos meses, de acordo com a Capital Economics. "Acreditamos que o crescimento fraco e a inflação significarão que o BCE terá que reduzir as taxas de juros ainda mais, com a taxa de depósito caindo para 1,5% este ano", projeta.

Questionada por um jornalista se o processo de redução das taxas poderá estar chegando ao fim após um total de cinco cortes nas taxas, Lagarde destacou que a política monetária ainda é "restritiva".

Para o Commerzbank, isto é uma indicação clara de que o BCE vê espaço para mais cortes. Lagarde enfatizou que qualquer discussão sobre um possível fim dos cortes nas taxas de juros era "prematura".

Da temporada de balanços, destaque negativo para o Deutsche Bank, cuja ação caiu 1,98% em Frankfurt, após o maior banco alemão divulgar lucro trimestral menor do que o esperado. Na cidade, o DAX subiu 0,43%, a 21.730,58 pontos.

Já em Londres, a ação da Shell avançou 2,95%, após a petrolífera britânica anunciar novo programa recompra de ações de US$ 3,5 bilhões, apesar de também ter lucrado menos do que o previsto. Ali, o FTSE 100 avançou 1,04%, a 8.646,88 pontos. Em Paris, o CAC 40 teve alta de 0,88%, a 7.941,64 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,16%, a 36.429,72 pontos. Em Madri, o Ibex35 avançou 1,09%, a 12.420,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,07%, a 6.534,94 pontos.