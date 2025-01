Chuva volta a deixar toda a cidade de SP em estado de atenção para alagamentos

A chuva que atinge São Paulo na tarde desta quinta-feira, 30, deixa toda a cidade em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Segundo o CGE, áreas de instabilidade vindas do interior, formadas pelo calor, umidade e pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) começam a atuar na capital paulista. Imagens do radar meteorológico mostram chuva moderada com pontos fortes nas zonas norte e Sul, principalmente nas subprefeituras de Pirituba/Jaraguá, Freguesia do Ò, Santo Amaro, Parelheiros e Cidade Ademar.

O mesmo quadro de chuva moderada com pontos fortes é observado na zona leste em Guaianazes, Cidade Tiradentes e Itaim paulista. Essas instabilidades têm potencial para alagamentos, transbordamentos, rajadas de vento e queda de árvores. O tempo segue instável durante esta tarde até pelo menos o início da noite.

Como ficará o tempo no final de semana?

As condições de tempo instável e chuvoso devem se manter na sexta-feira, 31. A madrugada começa com muitas nuvens, termômetros em torno dos 20°C, vento fraco e pancadas de chuva de forma pontual no período da manhã. A partir da tarde as instabilidades ganham força e ficam mais generalizadas, o que eleva o potencial para volumes mais expressivos de precipitação. A temperatura máxima permanece abaixo do esperado para o mês e deve registrar 25°C, com os percentuais mínimos de umidade do ar acima dos 70%.

No sábado, 1º de fevereiro, as instabilidades continuam atuando. O dia deve começar com uma madrugada de céu nublado e chuva fraca, porém as precipitações se intensificam entre a tarde e noite. Mais uma vez os acumulados de chuva serão bastante expressivos, de forma generalizada, aumentando o risco para a ocorrência de deslizamentos de terra, desabamentos, alagamentos de vias, transbordamentos de rios e córregos e queda de árvores.