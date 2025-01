Oficiais dos EUA confirmam morte de todos a bordo após colisão entre helicóptero e avião

Autoridades americanas informaram, por volta das 12h desta quinta-feira, 30, pelo horário de Brasília, que todos os passageiros e tripulantes a bordo do jato comercial da American Airlines e do helicóptero do Exército dos Estados Unidos, que colidiram no ar na noite desta quarta-feira, 29, foram considerados mortos.

Ao todo, havia 60 passageiros na aeronave comercial, além de quatro tripulantes. No helicóptero estariam três tripulantes. O acidente ocorreu durante a aproximação do avião para pouso no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington. Trata-se de um dos espaços aéreos mais rigorosamente controlados e monitorados do mundo, a pouco mais de 3 milhas (5 quilômetros) ao sul da Casa Branca e do Capitólio dos EUA. Fonte: Associated Press.