Saiba mais sobre os modelos das aeronaves envolvidas em acidente que matou 67 nos EUA

Um jato da American Airlines, um Bombardier CRJ-701 com 60 passageiros e quatro tripulantes, colidiu na noite desta quarta-feira, 29, com um helicóptero UH-60 Black Hawk do Exército dos Estados Unidos durante a aproximação para pouso no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, perto de Washington (EUA), nesta quarta-feira, 29.

O acidente ocorreu sobre o rio Potomac, e as duas aeronaves caíram na água. Todas as pessoas a bordo morreram. O secretário de transportes do governo de Donald Trump, Sean Duffy, disse que o acidente era perfeitamente evitável. Confira abaixo mais detalhes do helicóptero e do avião.

UH-60 Black Hawk

O Black Hawk (UH-60) é um helicóptero produzido pela empresa norte-americana Sikorsky. Ele tem capacidade de transportar 11 soldados e quatro tripulantes e pode transportar até quatro toneladas. O aparelho, que é blindado, é usado como transporte tático pelo Exército dos Estados Unidos e leva tropas e carga. A fuselagem é capaz de absorver impactos e seus sistemas são redundantes.

Segundo o site do Exército dos Estados Unidos (U.S.Army), ele possui várias versões, desde o UH-60A original, passando pelo UH-60L, que ganhou melhorias em capacidade de peso e velocidade, e o UH-60M, que introduz um motor aprimorado e maior eficiência em velocidade e carga. Recentemente, o Exército iniciou o desenvolvimento do UH-60V, que visa modernizar a frota UH-60L com tecnologia digital.

Além de suas capacidades de transporte, o Black Hawk também desempenha um papel crucial em missões de retirada médica, quando é configurado nas versões HH-60L e HH-60M equipadas com kits de equipamentos especializados para evacuação de emergência. O aparelho é usado em vários locais do mundo, tais como Bahrein, Jordânia, México, e também no Brasil.

Bombardier CRJ-701

A linha de jatos CRJ-700 foi projetada pela Bombardier Aerospace para voos regionais. Ele é uma evolução do seu antecessor, o CRJ-200. O desenvolvimento do novo modelo levou dez anos. Ele tem capacidade para até 70 passageiros, além de três tripulantes, autonomia de voo de 1.985 milhas náuticas (algo como 3.760 quilômetros), e voa a uma altitude de 41.000 pés (12,5 quilômetros). O peso máximo de decolagem é de 75.250 libras (34,12 toneladas).

Por meio de um acordo comercial finalizado em 1º de junho de 2020, a divisão CRJ da Bombardier foi vendida para a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHI) por US$ 585 milhões (R$ 3,34 bilhões em valores atuais). A venda incluiu as atividades de manutenção, suporte, reforma, marketing e vendas das aeronaves CRJ, além dos serviços relacionados e rede de suporte em Montreal, Quebec, Toronto, Ontario, no Canadá, e centros de serviços em Bridgeport, West Virginia, e Tucson, Arizona, assim como os certificados de tipo.