International Paper tem prejuízo de US$ 147 milhões no 4º trimestre de 2024

A International Paper teve prejuízo líquido de US$ 147 milhões no quarto trimestre de 2024, abaixo do prejuízo de US$ 284 milhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 30. Com ajustes, a fabricante americana de papel e celulose teve prejuízo por ação de US$ 0,02 entre outubro e dezembro, perda menor que o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,07.

Contudo, a receita líquida caiu 0,43% na comparação anual do trimestre, a US$ 4,58 bilhões no trimestre, bem abaixo da previsão da FactSet, de US$ 4,75 bilhões.

Em nota, a empresa disse que pretende reduzir custos e equilibrar capacidade para atender a demanda em 2025, além de outras medidas para acelerar a melhora nos lucros neste ano.