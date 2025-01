Botafogo vence o clássico contra o Fluminense no Carioca sob os olhares de Dorival Jr.

Com a presença do técnico da seleção brasileira Dorival Jr nas tribunas do Engenhão, o Botafogo derrotou o Fluminense por 2 a 1 no clássico desta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, e deu um considerável salto na tabela da competição.

Contando com o retorno de vários de seus titulares, o time alvinegro soma agora nove pontos e ocupa a quarta colocação. Já o Flu continua com seis pontos e aparece em oitavo lugar.

O resultado positivo aumenta o tabu dos botafoguenses sobre o rival. Este foi o sexto triunfo consecutivo sobre o adversário das Laranjeiras. Na partida, Igor Jesus abriu o placar, Cano empatou e Savarino assegurou a vitória. Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

Os dois times voltam a campo neste fim de semana, mas por competições diferentes. No domingo, o Fluminense recebe o Boavista no Maracanã pelo Estadual. Já o Botafogo, no mesmo dia, enfrenta o Flamengo no estádio Mangueirão, em Belém, mas pela decisão da Supercopa do Rei.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente. O Fluminense só ameaçou o gol do rival em uma cabeçada de Thiago Silva após uma cobrança de escanteio da esquerda. Depois disso, Cano arriscou uma arremate da entrada área, mas o chute saiu sem direção.

Apesar de ter mais posse de bola, o Botafogo não conseguiu ser efetivo.

O momento mais agudo da equipe alvinegra aconteceu graças a uma indecisão na pequena área. Ao receber uma bola recuada, Fábio tropeçou, mas conseguiu se recuperar antes da chegada de Savarino e aliviou o perigo com um chutão, aos 36.

Os anfitriões até tiveram uma outra oportunidade de abrir o placar antes do intervalo. Lançado em profundidade, Savarino entrou com liberdade na área e chutou rasteiro. O goleiro do Flu, no entanto, garantiu o 0 a 0 com uma defesa com os pés.

A intensidade que faltou nos primeiros 45 minutos deu as caras na etapa complementar. Com dez minutos de partida, o Fluminense perdeu duas chances em finalizações de Canobbio e Cano enquanto Savarino apareceu para os anfitriões.

E com uma dinâmica totalmente diferente, o gol acabou saindo aos 11 minutos. Rafael Lobato foi lançado em velocidade e chutou para a defesa parcial de Fábio. O rebote ficou com Igor Jesus, que só empurrou para o gol.

Mano Menezes mexeu no time, colocou Riquelme Felipe em campo, e a mudança deu resultado. O jovem atacante entrou driblando na área adversária e sofreu pênalti de Alex Telles. Cano cobrou no canto e igualou o confronto: 1 a 1, aos 23.

A partida continuou movimentada e as chances apareceram para os dois lados. Aos 29, Matheus Martins perdeu a chance do segundo gol do Botafogo ao chutar rasteiro, com o goleiro batido. A resposta tricolor veio com um chute de Hércules que bateu no travessão.

Com o jogo franco, o Botafogo acabou decidindo a partida em uma escapada pela direita. Yarlen entrou na área e foi derrubado por Thiago Santos. O árbitro marcou a penalidade, Savarino fez 2 a 1 e garantiu a vitória do Botafogo no clássico.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 1 FLUMINENSE

BOTAFOGO - Jhon; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Savarino (Danilo Barbosa); Matheus Martins, Igor Jesus e Rafael Lobato (Yarlen). Técnico: Carlos Leiria (interino).

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva (Ignacio) e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Lelê) e Arias; Serna (Riquelme Felipe), Cano (Isaque) e Canobbio (Keno). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Igor Jesus, aos 11 minutos, Cano, de pênalti, aos 23 minutos e Savarino, de pênalti, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gregore, Alexander Barbosa, Alex Telles e Matteo Ponte(Botafogo); Serna (Fluminense).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 7.549 pagantes.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio (RJ).