Meta surpreende em receita e lucro por ação no 4º trimestre e ação sobe 3%

A Meta registrou receita de US$ 48,4 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 21% ante igual período de 2023. O resultado ficou acima das projeções dos analistas, que era de US$ 47,0 bilhões, de acordo com a FactSet.

A dona do Facebook superou em muito as expectativas para o quarto trimestre. O lucro por ação aumentou 50% em termos anuais, chegando a US$ 8,02, em comparação com a estimativa de consenso de Wall Street de US$ 6,76, de acordo com a FactSet. O lucro líquido foi de US$ 20,8 bilhões, também acima das expectativas dos analistas.

A perspectiva de receita da Meta para o primeiro trimestre, no entanto, foi suave, de US$ 39,5 bilhões a US$ 41,8 bilhões, 12% a mais do que em 2024, considerando o ponto médio. Os analistas tinham uma estimativa de US$ 41,7 bilhões.

Perto das 19h46, as ações da Meta subiam 3,12% após o fechamento da sessão de Nova York.

