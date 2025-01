Por que caiu o nº de apreensões de armas? E quantos registros novos foram liberados pela PF?

O número de registros de armas de fogo no País caiu 11,6% em 2024, segundo balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Polícia Federal feito nesta quarta-feira, 29. A redução foi de 28.402 em 2023 para 25.097 no ano seguinte, após o endurecimento no acesso aos equipamentos. Houve ainda queda de 40,8% na apreensão de armas - segundo as autoridades, isso se deve à desarticulação de quadrilhas de tráfico no ano anterior.

A revisão da flexibilização do acesso a armas foi uma das primeiras medidas tomadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) logo que assumiu o mandato em 2023. Depois, no fim do ano passado, o governo reeditou o decreto, criando uma nova categoria de atirador de alto rendimento e fixou novas regras para clubes de tiro.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou que a redução de registros é reflexo do cumprimento da política pública determinada pelo ministério. Além da queda no registro de novas armas, houve redução de 30% na quantidade de emissões de porte de arma para uso pessoal.

Segundo as informações, em 2023 houve 2.469 emissões de porte de arma de fogo para uso pessoal. Já em 2024, o número caiu para 1.727.

"O atual governo tem uma política de desarmar a população, ou seja, de dificultar não só o registro, como porte. Nós imaginamos que o cidadão comum, o civil, não precisa nas situações normais cotidianas usar armas", afirmou o ministro Ricardo Lewandowski.

De acordo com a PF, a quantidade de armas apreendidas caiu 40,8% em um ano. Enquanto em 2023 foram 4.713 apreensões, em 2024 foram 2.741.

O diretor-geral da corporação atribuiu a queda às operações Dakovo e Desarmada, em 2023, que desarticularam quadrilhas de tráfico internacional de armas em atuação no país.

No caso das apreensões de munição, houve aumento de 9,7% no ano passado em comparação com 2023. Especialistas afirmam que a flexibilização no acesso a armas também aumenta o risco de que esses equipamentos parem nas mãos de organizações criminosas.

Crimes ambientais

Em 2024, a Polícia Federal instaurou 5.690 inquéritos policiais sobre temáticas ambientais. No ano passado, 1322 pessoas foram indiciadas por crimes ambientais.

A corporação não detalhou quantos inquéritos foram instaurados e quantas pessoas foram indiciadas em 2023, mas em coletiva de imprensa após a apresentação dos dados, o diretor de Amazônia e Meio Ambiente da PF, Humberto Freire, afirmou que houve aumento.

Em 2024, o Brasil enfrentou picos de incêndio em várias regiões do País, incluindo na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. Na época, o governo federal foi criticado pela dificuldade em promover o combate às chamas.

Considerando só a Floresta Amazônica, a degradação ambiental apresentou alta de 497% em 2024 em relação ao ano anterior, segundo dados do Imazon, instituto de pesquisa que monitora a floresta por imagens de satélite desde 2009.

Medidas preventivas

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que a corporação deve intensificar a partir de abril ações de prevenção relativas ao combate a incêndios florestais. Ele explica que haverá fortalecimento das ações de investigação e uma espécie de força-tarefa para impedir que criminosos ambientais já identificados voltem a praticar os mesmos crimes.

"Temos investigações. Precisamos destacar mais efetivo, mais pessoal, para essas regiões, para termos no local uma atuação mais coordenada com as forças de segurança estaduais", explicou Rodrigues.

Para ele, as medidas farão com que a PF consiga antecipar alguns fatos e não se chegue à situação registrada em 2024.

"Estamos fazendo esforços para nos anteciparmos às queimadas", disse Lewandowski. "Estamos não só fazendo planos para uma ação repressiva, mas também uma preventiva."