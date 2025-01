IBM tem lucro líquido por ação acima do esperado e ação sobe 8,7% no after hours

A IBM anunciou lucro por ação ajustado acima do esperado no trimestre encerrado em dezembro, com sua estratégia para inteligência artificial sendo bem recebida pelos investidores. A ação disparou após o fechamento da Bolsa de Nova York.

O lucro ajustado por ação ficou em US$ 3,92, acima dos US$ 3,87 do mesmo período de 2023 e dos US$ 3,78 projetado por analistas consultados pela FactSet.

A companhia registrou lucro líquido de US$ 2,92 bilhões, uma queda de 11% no comparativo com o mesmo período de 2023.

O faturamento da empresa no quarto trimestre totalizou US$ 17,6 bilhões, o que correspondeu a um aumento de 1% ante o mesmo intervalo de 2023. O resultado ficou próximo dos US$ 17,62 bilhões esperados por analistas.

As ações da IBM, componentes do índice Dow Jones, saltavam 8,7% às 19h22 (de Brasília) após o fim do expediente da Bolsa de Nova York.