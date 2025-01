BC mantém a previsão de aumento de 1 ponto porcentual na Selic na próxima reunião

O Banco Central manteve a previsão de aumento de 1 ponto porcentual na Selic na próxima reunião do colegiado, em março, e alertou que a magnitude do ciclo de ajuste para além desse prazo está condicionada à convergência da inflação à meta. Esta é a indicação que consta no comunicado da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), o primeiro da gestão de Gabriel Galípolo na presidência da autoridade monetária, que confirmou a elevação dos juros de 12,25% para 13,25% ao ano.

"Diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, o Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de mesma magnitude na próxima reunião. Para além da próxima reunião, o Comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos", alerta o colegiado.