COB aprova candidatura de Rio e Niterói para os Jogos Pan-Americanos de 2031

A candidatura conjunta de Rio e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031 foi aprovada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) nesta quarta-feira, durante Assembleia Geral no centro de treinamento da entidade. Até sexta-feira, 31, o COB vai enviar uma carta postulação à Panam Sports, responsável pela organização do Pan. Por enquanto, o único concorrente é Assunção.

A Panam enviará aos Comitês Olímpicos, no sábado, 1º de fevereiro, a documentação para que sejam preparadas as candidaturas. A data limite para que as cidades solicitantes completem a submissão é 30 de abril. No dia 1º de maio, serão informadas quais cidades cumpriram todos os requisitos e terão as candidaturas oficializadas. A escolha da sede deve ocorrer em agosto de 2025.

Os prefeitos Eduardo Paes (PSD) e Rodrigo Neves (PDT), de Rio e Niterói, respectivamente, estiveram presentes no evento desta quarta, ao lado de outras autoridades, como André Fufuca (Progressistas), ministro do Esporte.

"Vemos como uma oportunidade incrível sediar os Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos", disse Paes. "A primeira mensagem que deixo aqui é o nosso reiterado compromisso de que a prioridade absoluta desse Pan, caso sejamos escolhidos, são os atletas e o desenvolvimento do esporte brasileiro. É uma alegria para nós este momento e agradecemos a confiança. Vamos juntos para que possamos conquistar o direito de sediar esses Jogos."

Antes da votação, o comitê de candidatura, liderado pela ex-velejadora e vice-prefeita niteroiense Isabel Swan e pelo secretario de Esportes do Rio, Guilherme Scleder, apresentaram o projeto. A Assembleia Geral que avaliou o plano é formada 33 presidentes de confederações e 17 integrantes da Comissão de Atletas. Foram 48 votos a favor da candidatura, um contra e um em branco.

"O COB mostrou a maturidade do movimento olímpico brasileiro nesta quarta-feira. Ficamos muito felizes em ter uma candidatura brasileira pleiteando a realização dos Jogos Pan-Americanos, com duas cidades irmãs, Rio de Janeiro e Niterói, mas debatemos muito antes de chegar à decisão de aprovar o projeto apresentado. Tivemos reuniões de trabalho com todos os membros da Assembleia, Confederações e atletas no sentido de levantar todo o histórico de desafios que temos na história da realização de Jogos, tanto no Pan de 2007 quanto na Rio 2016", disse Marco La Porta, presidente do COB.

O planejamento inclui propostas com construir uma Vila Pan-Americana na zona portuária do Rio e uma linha de Metrô que ligue o Rio a Niterói, além de reformar o estádio Caio Martins, cuja administração esteve nas mãos do Botafogo até o início de 2023. A despoluição da Baía de Guanabara também aparece no plano.

O COB, junta das confederações e da Comissão de Atletas, entregou ao comitê uma lista com sugestões de ações esportivas para o Pan de 2031, como melhorias nas instalações esportivas já existentes a partir de orientações técnicas e Garantia de que o COB e as confederações possam utilizar as instalações esportivas (já existentes ou que venham a ser construídas) de forma gratuita.

Apesar das novas estruturas sugeridas, a candidatura se baseou nos equipamentos que já existem na cidades, especialmente no Rio, que sediou eventos como a Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016 e o Pan de 2007. Foi isso que pesou, inclusive, para que São Paulo desistisse de se candidatar e declarasse apoio à postulação fluminense.

Após a capital paulista sair de cena, o Governo Federal também declarou apoio ao Rio e à Niterói. O presidente Lula (PT) assinou, no último dia 24, a carta de garantias que será apresentada à Panam Sports para oficializar a candidatura brasileira.