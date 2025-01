Fed diz que estará preparado para ajustar política monetária diante de risco

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) estará preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos à meta de inflação e ao emprego nos EUA.

"As avaliações do Comitê levarão em consideração uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, e desdobramentos financeiros e internacionais", menciona o documento divulgado nesta quarta-feira.