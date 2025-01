Governo cumprirá a meta de inflação neste e no próximo ano, afirma ministro Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse nesta quarta-feira, 29, que o governo federal cumprirá a meta de inflação neste e no próximo ano. "Governo que cumpre a inflação não discute se é alta ou baixa (a meta estabelecida)", afirmou em evento no Palácio do Planalto em que também estava o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"No ano passado tivemos uma pequena dificuldade e ficamos acima da meta. Mas o senhor (Lula) cumpriu no primeiro e cumprirá no terceiro e quarto ano. Vai chegar em 2026 com o Brasil crescendo", disse Renan Filho.

O ministro destacou indicadores econômicos positivos. "Estamos com a mínima histórica da taxa de desemprego. Tem gente que teima em esconder a realidade. E está na mínima de desemprego porque estamos com a máxima histórica de volume de investimentos privados."

Já sobre o dólar, que enfrentou alta nas últimas semanas, afirmou observar tendência de mudança diante das quedas recentes. "O que mudou? Nada. As pessoas estão conhecendo como vai ser o governo dos Estados Unidos. O dólar está convergindo e vai convergir."

Durante a cerimônia no Planalto, o governo anunciou financiamento de R$ 6,4 bilhões do BNDES à concessionária EPR Litoral Pioneiro para rodovias do Paraná.