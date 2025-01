T-Mobile US supera em lucro, bate recorde de assinantes e vê crescimento maior em 2025

A T-Mobile US teve lucro líquido de US$ 2,98 bilhões no quarto trimestre de 2024, um ganho de 48% ante igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29. Diluído, o lucro por ação foi de US$ 2,57 entre outubro e dezembro, acima do previsto por analistas consultados pela FactSet, de

US$ 2,29.

No período, a receita da operadora de telefonia e internet sem fio foi de US$ 16,9 bilhões, um avanço de 5,5% na comparação com o ano anterior, quando registrou US$ 16,04 bilhões. A empresa também agradou ao informar que as adições líquidas totais de clientes foram de 2,03 milhões no quarto trimestre de 2024, totalizando 6,3 milhões em 2024. "As conexões totais de clientes aumentaram para um recorde de 129,5 milhões", escreve.

Para 2025, a T-Mobile US espera-se que as adições líquidas de clientes pós-pagos fiquem entre 5,5 milhões e 6,0 milhões, a maior faixa de projeções futuras já emitida em início de ano.

A T-Mobile US integra a operadora da Alemanha de mesmo nome, T-Mobile, com participação acionária majoritária do grupo Deutsche Telekom. A ação da T-Mobile US é listada no Nasdaq e subia 8,53%, às 14h03 (de Brasília).