Rivais abandonam e Luisa Stefani vai à semifinal do Torneio de Linz

A tenista brasileira Luisa Stefani avançou às semifinais do Torneio de Linz, na Áustria, nesta quarta-feira. Ela e a húngara Timea Babos, sua parceira na competição, contaram com o abandono da dupla rival, formada pela britânica Olivia Nicholls e pela eslovaca Tereza Mihalikova.

Luisa e Timea venciam a partida por 6/3 e 2/0 quando as adversárias decidiram abandonar o confronto, válido pelas quartas de final do torneio de nível WTA 500. A organização do torneio não revelou detalhes sobre o problema físico e não identificou qual das tenistas da dupla se machucou.

Em busca da vaga na final, brasileira e húngara terão que esperar por três jogos na chave para conhecerem suas futuras adversárias. Isso porque a metade superior da chave de duplas está com programação atrasada em comparação à metade inferior.

Um destes três duelos contará com a presença da parceria formada pela checa Katerina Siniakova e pela chinesa Shuai Zhang, que são as cabeças de chave número 1 da competição. Luisa deve voltar à quadra somente na sexta-feira.

A brasileira, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021, encerrou a temporada passada mais cedo por conta de problemas físicos. Neste ano, disputa sua segunda competição. A primeira foi o Aberto da Austrália, na qual foi elimina na segunda rodada, formando dupla com a americana Peyton Stearns.