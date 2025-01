Camila Coutinho se pronuncia após ser exposta na 'planilha dos influenciadores'

A "planilha dos influenciadores" viralizou durante a última semana nas redes sociais. Nela, influenciadores foram expostos por supostos agentes publicitários dentro do ambiente profissional. Uma das comentadas foi Camila Coutinho, que respondeu às acusações em postagens feitas no Instagram, nesta terça-feira, 29.

Camila foi citada algumas vezes no documento. As avaliações citavam comportamentos considerados "insuportáveis": "Não segue briefing, não respeita clientes, não respeita prazos". "Os resultados não são os melhores", citou outro. "Há influenciadores bem melhores do que ela".

Sobre as acusações, a influenciadora falou da importância da profissionalização do setor e evidenciou a necessidade do diálogo. "Fui criada para ser corajosa e enfrentar situações adversas e conversas difíceis ... Interpreto este momento como uma grande oportunidade para refletir sobre como avançar ainda mais na profissionalização deste setor", disse.

Confira o pronunciamento completo de Camila Coutinho

"Nos últimos dias, fomos surpreendidos por uma planilha anônima e não apurada, que traz relatos sérios contrários aos meus valores pessoais e profissionais, além de informações até então desconhecidas por mim e pela minha equipe. Fui criada não apenas para seguir meus objetivos, mas também para ser corajosa e enfrentar situações adversas e conversas difíceis, como esta, de maneira direta e sem rodeios.

Em quase 20 anos de carreira, criando negócios, profissões e formatos que não existiam antes no mercado, sempre busquei contribuir para a profissionalização do setor, mesmo diante de tantas mudanças. Durante esse período, tive a oportunidade de trabalhar com mais de 500 marcas e sinto muito orgulho do que construímos até aqui, bem como das pessoas que pudemos envolver de alguma forma nessa jornada: marcas nacionais iniciantes, colegas influenciadores, outros empreendedores de diversos segmentos, funcionários e ex-funcionários que admiro profundamente.

Aos 37 anos, meu papel se encontra dividido. Além de entreter e traduzir o que penso em conteúdo para minha audiência nas redes sociais, assumi um novo papel, completamente diferente e bem mais complexo: liderar e trazer resultados para uma empresa de varejo independente, 100% financiada por mim. Nos últimos anos, aprendi mais sobre negócios - e sobre mim mesma - do que em toda a minha vida até agora. Erros e acertos fazem parte de qualquer trajetória, e seguirei empenhada em agir de forma transparente.

Interpreto este momento como uma grande oportunidade para refletir sobre como avançar ainda mais na profissionalização deste setor. A planilha evidencia, de forma clara, a necessidade contínua de promover o diálogo entre cada elo que compõe a cadeia da indústria, fazendo jus à sua importância no mercado de marketing e comunicação".