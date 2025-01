Bancada do agronegócio rebate ala do PT que defende taxação de exportações agropecuárias

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), e a vice-presidente da FPA no Senado, senadora Tereza Cristina (PP-MS), criticaram a proposta de ala do Partido dos Trabalhadores (PT) de taxação transitória sobre as exportações do agronegócio brasileiro. Segundo notícia publicada pela Folha de S. Paulo nesta terça-feira, 28, a ala do PT voltou a defender a taxação de exportações como medida para barateamento dos preços dos alimentos.

Os dois parlamentares estão em Bruxelas, na Bélgica, em missão ao Parlamento Europeu. Para a FPA, a medida é "descabida" e tem o propósito de "prejudicar o setor agropecuário brasileiro". "Viemos em missão ao Parlamento Europeu defender a produção ambientalmente sustentável e o grande potencial de alimentar o mundo que o Brasil tem, e vemos uma notícia como essa, de alas do PT, remando 'contra a maré' e trabalhando contrariamente ao desenvolvimento econômico dos brasileiros", criticou Lupion.

A proposta também foi rechaçada por Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura. "Meu Deus do céu, será que sempre vão continuar no caminho errado? Saiam da contramão, valorizem o agro brasileiro e todo o grande trabalho de segurança alimentar que nosso setor realiza", rebateu. Eles lembraram que medida semelhante foi adotada na Argentina e gerou locautes ruralistas e desabastecimento.