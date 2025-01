Confiança da Indústria cai 1,3 ponto em janeiro, a 98,4 pontos, afirma FGV

Após subir 1,0 ponto em dezembro, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 1,3 ponto na passagem de dezembro para janeiro e começou o ano com 98,4 pontos, informou nesta quarta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumulou queda de 0,5 ponto na média móvel trimestral, o quarto recuo consecutivo nesta métrica.

Houve, nesta leitura, recuo de 5,0 pontos no Índice de Situação Atual (ISA) e queda de 2,7 pontos no Índice de Expectativas. "A confiança da indústria inicia o ano em queda refletindo cautela dos empresários quanto às expectativas futuras e desaceleração nos indicadores de presente. Apesar dos estoques seguirem em níveis satisfatórios, a percepção sobre a demanda é pior entre as categorias de uso", comenta, em nota, o economista do Ibre/FGV Stéfano Pacini.

Ele ainda destaca que as expectativas reforçam que o início deste ano pode ter um ritmo mais fraco do que o observado em 2024. Já em relação ao cenário macroeconômico, Pacini ressalta que a alta da taxa de juros e o câmbio desvalorizado representam um novo desafio para o setor industrial em 2025.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) subiu 0,4 ponto porcentual em janeiro, para 81,6%.