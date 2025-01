Confiança do consumidor da Alemanha recua a -22,4 em fevereiro

A confiança do consumidor na Alemanha deve se deteriorar em fevereiro, à medida que as expectativas de recuperação econômica diminuíram em meio a cortes de empregos e com a aproximação das eleições nacionais, no mês que vem.

Pesquisa do instituto Gfk divulgada nesta quarta-feira (29) projeta que o índice de confiança do consumidor na Alemanha cairá para -22,4 pontos em fevereiro, ante -21,4 pontos em janeiro, segundo dado revisado. O resultado de fevereiro ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSect, de -21,8 pontos.

O GfK se baseia em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.