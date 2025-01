Klopp 'toma banho' no campo do Allianz e ganha camisa de Leila antes de Palmeiras x Bragantino

Jürgen Klopp, novo chefe de futebol da Red Bull, já está no Brasil para acompanhar a estrutura e os trabalhos do Bragantino e foi ao Allianz Parque nesta terça-feira para assistir ao jogo entre a equipe de Bragança Paulista e o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista.

Ao pisar no gramado do estádio palmeirense, o técnico alemão tomou um susto. Munido de sua credencial de Federação Paulista de Futebol, ele foi surpreendido por um dos jatos de água automáticos que molham o gramado antes das partidas e acabou encharcado. Geralmente bem-humorado, Klopp deu risada da situação.

Antes do banho, o ex-treinador alemão recebeu uma camisa do Palmeiras das mãos da presidente Leila Pereira com seu nome às costas. Ele mostrou-se bastante feliz com a passagem pelo futebol brasileiro e esteve sempre sorridente no encontro.

Klopp permanecerá no Brasil por mais alguns dias e, além do jogo contra o Palmeiras, também deve assistir à partida contra o Novorizontino, na próxima sexta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança.

Mais cedo nesta terça, ele acompanhou jogo do time sub-17 do Red Bull Bragantino, no Centro de Treinamento da base do São Paulo, em Cotia. O ex-técnico do Liverpool esteve acompanhado do ex-atacante Mario Gomez, hoje diretor técnico da Red Bull, e do ex-goleiro Júlio César, atual assistente de gestão do Bragantino.