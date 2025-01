Com Elvis titular e dupla liberada pelo DM, Ponte Preta fecha preparação para pegar Corinthians

Titulares sob o comando de Alberto Valentim, o lateral Maguinho e o atacante Jean Dias foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do treinador para o duelo diante do Corinthians, nesta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Outra novidade é a presença do meia Elvis no time titular.

Alegando cansaço, a dupla foi substituída durante o intervalo no empate por 1 a 1 contra a Inter de Limeira na última rodada. Sem maiores preocupações, tanto Maguinho, quanto Jean Dias treinaram normalmente e estão livres para atuar.

Outros dois reforços, que ainda não estrearam pelo time campineiro, os volantes Rodrigo Souza e Jhonny Lucas estão em transição física e não devem ser relacionados. O volante Lucas Cândido, outro que ficou de fora das últimas apresentações da Ponte Preta por lesão, é dúvida para a partida.

Por outro lado, o ídolo da torcida, o meia Elvis, entrou na segunda etapa e mudou o panorama da partida, sendo o responsável pela assistência para Éverton Brito marcar o gol de empate contra a Inter de Limeira. A boa apresentação do camisa 10 gerou elogios e colocou uma dúvida na cabeça de Valentim.

A tendência é que o mesmo inicie a partida como titular, na vaga de Pedro Vilhena, formando a dupla com Serginho na armação. Com isso, a provável Ponte Preta para enfrentar o Corinthians é: Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur; Maguinho, Léo Liveira, Dudu, Elvis (Pedro Vilhena), Serginho e Danilo Barcelos; Jean Dias.

Invicta no Campeonato Paulista, a Ponte Preta vem de três empates seguidos (Santos, Portuguesa e Inter de Limeira). A equipe soma seis pontos e é a terceira colocada do Grupo D.