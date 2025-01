BC oferta até R$ 4 bi em operações compromissadas de 3 meses nesta 4ª-feira

O Banco Central anunciou a oferta de até R$ 4 bilhões em títulos públicos em uma operação compromissada, com recompra em três meses, nesta quarta-feira, 29, de 12h às 12h30. Cada instituição financeira pode adquirir até 100% do valor de cada proposta aceita de um mesmo título ou vencimento.

A operação envolverá Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/7/2025, 1º/10/2025, 1º/1/2026, 1º/4/2026, 1º/7/2026, 1º/10/2026, 1º/4/2027, 1º/7/2027, 1º/1/2028, 1º/7/2028, 1º/1/2029, 1º/1/2030 e 1º/1/2032; Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/5/2025, 15/8/2026, 15/5/2027, 15/8/2028, 15/5/2029, 15/8/2030, 15/8/2032, 15/5/2033, 15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045, 15/8/2050, 15/5/2055 e 15/8/2060; Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2027, 1º/1/2029, 1º/1/2031, 1º/1/2033 e 1º/1/2035; e Letras Financeiras do Tesouro (LFT): vencimentos em 1º/9/2025, 1º/3/2026, 1º/9/2026, 1º/3/2027, 1º/9/2027, 1º/3/2028, 1º/9/2028, 1º/3/2029, 1º/9/2029, 1º/3/2030, 1º/6/2030, 1º/9/2030, 1º/12/2030 e 1º/3/2031.

O BC divulgará o preço de venda às 11h30. O resultado da transação será publicado a partir das 12h30. A venda será liquidada na próxima quinta-feira, 30, e a revenda, no dia 2 de maio.