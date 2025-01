Irmão revela que Diego e Daniele Hypolito aceitaram entrar no 'BBB 25' após golpe financeiro

Edson Hypolito, irmão de Diego e Daniele, revelou que a dupla decidiu participar do Big Brother Brasil 25 após ser vítima de um golpe. Os dois perderam uma grande quantia de dinheiro ao tentarem comprar um apartamento para os pais e buscam reaver parte do valor com o prêmio do reality show.

A revelação foi dada em entrevista ao site Notícias da TV. "Desde que passamos pelo golpe do apartamento, eles se sentem culpados e querem muito dar outro apartamento para os meus pais. Claro que algumas coisas nos deixam chateados, porque é difícil ver as pessoas julgando os meus irmãos por causa de um reality, sem realmente os conhecer. Eles são pessoas com um coração enorme e estão se arriscando principalmente pelos meus pais", disse.

Ainda falando sobre os julgamentos contra o ex-ginasta, Edson afirmou que o irmão não está mantendo um personagem dentro do programa. Para ele, Diego estava nervoso durante o início do programa, mas agora se soltou mais. Dentro do reality show, ele é criticado pela maneira que trata Daniele.

"Ele está sendo exatamente quem ele é, do jeito que todo mundo está vendo: vaidoso, sarcástico, parceiro e um irmão muito protetor. Não acho que ele está se segurando, não. Ele está mais tranquilo agora do que no começo, mais maduro no jogo. Está mostrando todas as facetas dele, até as mais vulneráveis", finalizou.