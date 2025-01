Sandy faz 42 anos e ganha homenagem com fotos raras; veja

Sandy completou 42 anos nesta terça-feira, 28, e ganhou uma homenagem super especial de seu pai, Xororó, que abriu o baú de fotos da família e mostrou dois registros da cantora ainda bebê, nos anos 80.

Nascida em 28 de janeiro de 1983, Sandy ganhou esse nome em homenagem a personagem de Olivia Newton-John no filme Grease, já que Noely e Xororó começaram a namorar no dia em que foram assistir ao musical no cinema, em 1978.

O ano em que Sandy nasceu também foi muito especial na carreira do pai dela, Xororó, e do tio, Chitãozinho, que estavam estourados com a música Fio de Cabelo, um dos maiores sucessos da dupla até hoje, mais de quatro décadas depois.

Sandy está afastada dos palcos e vivendo um período sabático, como a própria definiu. No entanto, ela vai comandar um programa com música e entrevistas no Multishow ainda em 2025, como anunciado em outubro do ano passado.

A cantora também vive um novo momento em sua vida pessoal. Separada do músico Lucas Lima desde setembro de 2023, ela está atualmente namorando o médico Pedro Andrade, embora o casal ainda não tenha aparecido junto publicamente e mantenha uma relação discreta. Sandy falou pela primeira vez sobre a nova relação em dezembro.