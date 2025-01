ING vende operações na Rússia para Global Development e espera registrar perda de US$ 730 mi

O ING Groep anunciou a venda de suas operações na Rússia para a Global Development JSC e espera registrar uma perda de 700 milhões de euros (US$ 730,15 milhões) em suas contas com o acordo, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 28. A transação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2025, após a aprovação de órgãos regulatórios.

A venda inclui uma perda contábil de cerca de 400 milhões de euros, representando a diferença entre o preço de venda e o valor contábil do negócio, "o que teria um impacto negativo de cerca de 5 pontos-base no índice CET1 do ING", afirmou a instituição.

Também inclui um impacto negativo estimado de cerca de 300 milhões de euros como resultado de movimentos cambiais. "Este ajuste de tradução de moeda não afetará o índice CET1 do ING e o lucro líquido resiliente", diz a nota.

O banco aponta que desde fevereiro de 2022 tem tomado medidas para reduzir suas atividades na Rússia, com a exposição total a clientes russos diminuída em mais de 75%. Além disso, o ING continuará a diminuir sua exposição offshore, que totalizava 1 bilhão de euros em setembro de 2024.